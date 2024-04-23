"Это увеличивает возможность ошибки": в СНБО назвали слабое место Кремля

Кремль – это сложная система, но и она имеет свое слабое место. Более того, сейчас Россия находится в состоянии хрупкой стабильности.

Такое мнение в интервью высказал секретарь СНБО Александр Литвиненко. Он объяснил, что различные протесты и бунт Пригожина Кремль мог сразу остановить, однако не сделал этого.

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Литвиненко о слабом месте Кремля

Секретарь СНБО рассказал, что ситуация в России сегодня – это хрупкая стабильность, которая может в любой момент закончиться. Литвиненко объяснил, что Кремль – это сложная система, однако и она имеет слабые места. Так, в России могли не допустить некоторых событий, однако они состоялись, потому что не было соответствующего приказа.

Гиперцентрализация. Ну, посмотрите на ситуацию в Махачкале, Башкортостане. Могли ли они остановить эти выступления? Без вопросов, пригожинский бунт. Могли ли это решить? Могли. Просто не дали команды из Кремля. Без него важные решения не принимаются. Это увеличивает возможность ошибки,

– объяснил Литвиненко.

Россия может готовиться к войне со странами Балтии

В интервью Литвиненко поделился также мнением, что Россия может готовиться к войне со странами Балтии. Стоит отметить, что секретарь СНБО уже не впервые называет Молдову и страны Балтии лакомыми кусочками для Путина.

Так, он объяснил, что Россия может выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономики, однако для этого необходима смена режима, а следовательно – смена правительства. Зато есть свидетельства того, что в Кремле могут готовиться к войне не только с Украиной.

"Они очень активно работают над политической – и не только – подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану", – добавил Литвиненко.

В то же время Кирилл Буданов считает, что смерть Путина не изменит режим в России. Глава разведки объяснил, что граждане страны-агрессора стали жертвами собственной пропаганды, поэтому быстрых изменений ожидать не стоит.