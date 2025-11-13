Получила приглашение из Кремля: расследователи рассказали о несовершеннолетней любовнице Путина

Российские медиа обнародовали новые материалы о месте женщин в политической системе Владимира Путина. На этот раз журналисты сосредоточились на двух персонажах Алисе Харчевой и Валентине Матвиенко.

Так, Харчева может быть тайной любовницей Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Проект".

Что известно о Харчевой и Матвиенко?

В материале говорится о конкурсе "Мисс Россия – 2011", где участвовала Алиса Харчева из Королева. Зрители тогда не знали, что перед ними – тайная любовница Путина, которая в тот период регулярно приезжала в его резиденцию, когда там не было Алины Кабаевой.

По версии "Проекта", эти поездки стали попыткой группы молодых людей получить влияние через знакомство главы Кремля с несовершеннолетней абитуриенткой.

Журналисты приводят биографические детали: Харчева, как утверждают, родилась в семье спортсмена – ее отец, Всеволод Харчев, играл за московское "Динамо", но семья не имела значительного материального ресурса на старте ее взрослой жизни, потому что отец уже завершал карьеру. Через знакомых девушка якобы познакомилась с Владимиром Табаком – выпускником журфака, который был связан с кремлевским молодежным движением "Наши" и, по некоторым данным, имел контакты с креативными подразделениями администрации президента. Сам Табак, по материалу, инициировал проект эротического календаря как подарок Путину на день рождения, а контакты с моделями, участвовавших в съемке, оказались в распоряжении резиденции.

"Проект" утверждает, что менее чем через месяц после этого одну из студенток – 17-летнюю Харчеву – пригласили в Кремль. Отношения продолжались около года с 2010 по 2011. Студентка регулярно приезжала в подмосковную резиденцию Путина – Ново-Огарево. Затем девушка, по данным различных источников, получила ряд подарков, а позже, по данным Reuters, стала владелицей элитной квартиры в Москве, оформленной через структуру, связанную с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

В дальнейшем Харчева поступила в МГИМО, сейчас носит фамилию Ахильгова и владеет студией загара в Москве. Ее отец, согласно публикациям, в 2020 году трудоустроился в прокремлевскую организацию "Диалог", которой руководит Табак, где получает около 100 тысяч рублей в месяц.

Вторая история касается Валентины Матвиенко, которая в 2011 году возглавила Совет Федерации и тем самым стала одной из самых влиятельных женщин в современной российской политике. "Проект" описывает ее карьерный путь как построенный при поддержке нескольких влиятельных мужчин из высших эшелонов власти, подчеркивая, что ее продвижение и примеры вроде Харчевой демонстрируют "феодальные" признаки политической культуры в России: женщины либо выступают инструментом влияния, либо попадают на высокие должности благодаря мужскому покровительству.

