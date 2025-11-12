О необычной схеме с несколькими кабинетами, в которых Путин записывает свои обращения и совещания, рассказал журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников в эфире 24 Канала. Он намекнул, что эти детали свидетельствуют о растущей паранойе российского лидера.

Журналисты разоблачили кремлевскую иллюзию

Расследователи выяснили, что Владимир Путин имеет три одинаковых кабинета в разных резиденциях: в подмосковном Ново-Огарево, в Сочи и на Валдае. Их обустроили так, чтобы создать иллюзию, будто диктатор постоянно находится в одном месте.

У Путина три одинаковых кабинета. И когда он работает в любом из них, всем сообщают, что он в Ново-Огарево,

– рассказал журналист.

Так Путин поддерживает образ стабильности, скрывая собственную изоляцию. Кабинеты дублируют друг друга до малейших деталей, что позволяет ему записывать обращения из разных точек страны, не вызывая подозрений у зрителей.

Как разоблачили подмену кремлевских декораций?

Журналисты заметили мелкие детали, которые выдали существование нескольких одинаковых кабинетов. На разных видео появлялись различия в высоте дверных ручек, расположении линии на стене за спиной президента и положении предметов на столе. Именно эти различия стали ключом к разоблачению обмана.

Ручка от двери в разных кадрах расположена по-разному. В одном видео журналист показывает дверь, а в следующем кадре Путин выходит уже из другой комнаты, хотя все выглядит одинаково,

– объяснил Сошников.

Расследователи также обратили внимание на изменение оформления фона, папок для документов и телевизора. Совокупность таких маркеров позволила составить карту трех разных локаций, которые Кремль годами показывал как одну.

Одна из копий кабинета обустроена в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи, другую – в имении на Валдае. Эти места сочетают комфорт и максимальную изоляцию, ведь диктатор все больше боится атак. Именно там он проводит большинство встреч, избегая столицы.

У Путина есть секретная семья, которая живет с ним на Валдае. Там возведены роскошные виллы, чайные, озеро, и именно там он прячется, выдавая эти кадры за съемки в подмосковной резиденции,

– рассказал журналист.

С началом атак дронов на Крым Путин фактически перестал пользоваться сочинским кабинетом. Он предпочитает леса и отдаленные места, откуда может записывать обращения, имитируя работу в Кремле.

Как изменилось поведение Путина в 2025 году

После серии ударов по оккупированным территориям и неудач на фронте Путин стал еще более осторожным. По данным расследователей, с начала 2025 года он появлялся в Ново-Огарево только один раз и теперь чаще записывает обращения в кремлевском кабинете, который символизирует власть и стабильность для россиян.

Эпоха одинаковых бежевых кабинетов подходит к концу. Путин реже посещает старые резиденции, пытаясь поддерживать образ руководителя, который работает в Кремле,

– пояснил журналист расследовательского проекта.

Так диктатор формирует новую картинку реальности для собственного народа, пытаясь скрыть страх и паранойю, что давно определяют его поведение.

