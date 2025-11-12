Про незвичну схему з кількома кабінетами, у яких Путін записує свої звернення та наради, розповів журналіст розслідувального проєкту "Система" Андрій Сошніков в ефірі 24 Каналу. Він натякнув, що ці деталі свідчать про зростаючу параною російського лідера.

Журналісти викрили кремлівську ілюзію

Розслідувачі з'ясували, що Володимир Путін має три однакові кабінети у різних резиденціях: у підмосковному Ново-Огарьово, у Сочі та на Валдаї. Їх облаштували так, щоб створити ілюзію, ніби диктатор постійно перебуває в одному місці.

У Путіна три однакові кабінети. І коли він працює в будь-якому з них, усім повідомляють, що він у Ново-Огарьово,

– розповів журналіст.

Так Путін підтримує образ стабільності, приховуючи власну ізоляцію. Кабінети дублюють один одного до найменших деталей, що дозволяє йому записувати звернення з різних точок країни, не викликаючи підозр у глядачів.

Як викрили підміну кремлівських декорацій?

Журналісти помітили дрібні деталі, які видали існування кількох однакових кабінетів. На різних відео з'являлися відмінності у висоті дверних ручок, розташуванні лінії на стіні за спиною президента та положенні предметів на столі. Саме ці розбіжності стали ключем до викриття обману.

Ручка від дверей у різних кадрах розташована по-різному. У одному відео журналіст показує двері, а в наступному кадрі Путін виходить уже з іншої кімнати, хоча все виглядає однаково,

– пояснив Сошніков.

Розслідувачі також звернули увагу на зміну оформлення фону, тек для документів та телевізора. Сукупність таких маркерів дозволила скласти мапу трьох різних локацій, які Кремль роками показував як одну.

Одну з копій кабінету облаштовано у резиденції "Бочаров Ручей" у Сочі, іншу – у маєтку на Валдаї. Ці місця поєднують комфорт і максимальну ізоляцію, адже диктатор дедалі більше боїться атак. Саме там він проводить більшість зустрічей, уникаючи столиці.

У Путіна є секретна сім'я, яка мешкає з ним на Валдаї. Там зведені розкішні вілли, чайні, озеро, і саме там він ховається, видаючи ці кадри за зйомки у підмосковній резиденції,

– розповів журналіст.

З початком атак дронів на Крим Путін фактично перестав користуватись сочинським кабінетом. Він надає перевагу лісам і віддаленим місцям, звідки може записувати звернення, імітуючи роботу у Кремлі.

Як змінилася поведінка Путіна у 2025 році

Після серії ударів по окупованих територіях і невдач на фронті Путін став ще обережнішим. За даними розслідувачів, із початку 2025 року він з'являвся у Ново-Огарьово лише один раз і тепер частіше записує звернення в кремлівському кабінеті, який символізує владу та стабільність для росіян.

Епоха однакових бежевих кабінетів добігає кінця. Путін рідше відвідує старі резиденції, намагаючись підтримувати образ керівника, який працює у Кремлі,

– пояснив журналіст розслідувального проєкту.

Так диктатор формує нову картинку реальності для власного народу, намагаючись приховати страх і параною, що давно визначають його поведінку.

