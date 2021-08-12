До смерти избил сокамерника в СИЗО: 18-летнему парню сообщили о подозрении

Заключенный умер в следственном изоляторе из-за того, что его избил 18-летний сокамерник. Парень находился под стражей за ограбление и угон транспортного средства.

Врачи констатируют смерть 62-летнего лучанина Василия Пилипюка, который был под стражей в СИЗО. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужчина умер от тяжких телесных повреждений.

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Полицейские установили, что избил умершего 18-летний житель Ковельского района, который сидел с ним в одной камере. Подозреваемый находился под стражей за ограбление и незаконное завладение транспортным средством.

Следователи Луцкого районного управления полиции 12 августа объявили подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, из-за которого умер потерпевший. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что известно о погибшем

Лучанина подозревали в том, что 20 июля он топором убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь.

За это ему грозило лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Соседи мужчины рассказали, что у него проблемы с алкоголем и женщины не раз страдали от насилия.

Кроме того, Пилипюка даже судили за домашнее насилие. Однако он получил только штраф. Судья аргументировал это тем, что подсудимый пенсионер и имеет инвалидность III группы.

Сначала на теле умершего правоохранители не нашли телесных повреждений. С мужчиной в камере находились еще 4 заключенных.