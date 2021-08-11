Кроме умершего, в камере было еще 4 человека. Это подтвердил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

Кстати Во Львовской области мужчина убил родного брата и вызвал полицию: фото

Травм на теле мужнины якобы не было

Других заключенных опросили следователи. Предварительно, телесных повреждений не обнаружили. Плазовский рассказал, чтобы установить причину смерти, тело отправили на экспертизу.

По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в единый реестр досудебных расследований. К слову, пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мурахевич отметила, что в СИЗО вызвали медиков, однако было уже поздно.

Мужчину могли убить

Местное издание ВолиньPost, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что мужчину убил один из заключенных. Мотивы пока неизвестны, однако вскоре должны объявить подозрение.

Кстати, умершего звали Василий Пилипюк. Ему было 62 года.

Что известно о деле погибшего

Мужчину задержали 20 июля в Луцке. Полицию вызвали соседи, поскольку Пилипюк рассказал им, что зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Его оштрафовали на 850 гривен за избиение жены и дочери.

21 июля Луцкий суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.