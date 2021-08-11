Злоумышленник ударил погибшего ножом в грудь. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина убил собственного брата

Примерно в 8:20 житель Нового Роздол позвонил в полицию. Мужчина рассказал, что его брата убили.

На место вызова немедленно выехали правоохранители.

Во время осмотра помещения они нашли тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В частности, на его груди была колото-резаная рана.

Правоохранители установили, что к убийству причастен 44-летний брат погибшего.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого он ударил родственника ножом в грудь. От тяжелого ранения тот скончался на месте происшествия.



Злоумышленник ударил погибшего ножом в грудь / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве.

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а специалисты проводят экспертизы.

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