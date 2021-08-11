На Львівщині чоловік вбив рідного брата і викликав поліцію: фото

Зловмисник вдарив загиблого ножем у груди. Йому загрожує в'язниця.

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Чоловік вбив власного брата

Приблизно о 8:20 житель Нового Роздолу зателефонував у поліцію. Чоловік розповів, що його брата вбили.

На місце виклику негайно виїхали правоохоронці.

Під час огляду помешкання вони знайшли тіло 48-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Зокрема, на його грудях була колото-різана рана.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 44-річний брат загиблого.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого він вдарив родича ножем у груди. Від важкого поранення той помер на місці події.



Зловмисник вдарив загиблого ножем у груди / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві.

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі встановлюють обставини події, а фахівці проводять експертизи.

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