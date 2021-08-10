Зловмисник вбив жінку під час конфлікту. Йому загрожує в'язниця.

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Чоловік втопив свою знайому

До правоохоронців 9 серпня звернулася стурбована жінка. Вона розповіла, що її 41-річна донька зникла.

7 серпня вона пішла з дому та не повернулась. Зв'язку зі зниклою не було.

Правоохоронці негайно вирушили на пошуки жінки.

Того ж дня її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у пожежній водоймі.

Поліцейські встановили, що до вбивства був причетний її 35-річний знайомий.

Приблизно о 16:30 між ним та загиблою виник конфлікт.

Під час сварки зловмисник жорстоко побив жінку, а потім втопив її у водоймі.



Чоловік втопив свою знайому / Фото поліції Львівщини

Зловмиснику загрожує в'язниця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Невдовзі слідчі повідомлять зловмиснику про підозру. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Скоро чоловікові оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити усі обставини злочину.

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