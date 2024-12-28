Одним з ініціаторів перепоховання Шумука став історик, журналіст та сержант 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Вахтанг Кіпіані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Львівську міськраду.

Новини до теми У Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендери

Що відомо про Данила Шумука

Український дисидент та учасник руху опору Данило Шумук народився в селі Боремщина, що на Волині, 28 грудня 1914 року. З 16-річного віку він брав участь у політичному житті держави, а вже у 1935 році його вперше засудили за участь у підпіллі.

У перші дні Другої світової Шумук потрапив до полону та перебував у німецьких концтаборах для радянських полонених. Проте згодом йому вдалося втекти.

У березні 1943 року Данило долучився до лав УПА. За два роки після цього його засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 20-річне ув'язнення.

Шумук був одним з очільників повстання 1953 року в каторжному таборі № 3. Після його звільнення КДБ намагалося завербувати дисидента, однак, він відмовився, за що його знову засудили на 10 років ув'язнення. Загалом у тюрмах Шумук провів понад 40 років свого життя.

У 1979 році він став членом-засновником Гельсінської Групи у місцях позбавлення волі й Української Гельсінської Групи загалом. У 1987 році Данилу Шумуку вдалося виїхати до Канади, де він активно займався написанням книг.

Варто зазначити, що 10 грудня 1987 року він виступав у Овальному кабінеті у Вашингтоні під час святкування Дня декларації прав людини.

У 2002 році Шумук повернувся до України, а вже 21 травня 2004 року помер у Покровську Донецької області.

Онука дисидента, Ніна Калач, каже, що для неї було дуже важливо перепоховати останки дідуся. Саме тому вона звернулася до Львівської міськради з проханням перенести прах до місця вічного спочинку його побратимів з УПА та дисидентського руху.