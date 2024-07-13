Зазначається, що разом з командиром у родинному гробівці на Личаківському кладовищі поховали і його доньку Софію. Вона померла у 2016 році і її теж кремували.
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Перепоховання Євгена Штендери
Євген Штендера народився 2 січня 1924 року. Воював у лавах УПА з весни 1943 року. Був командиром середньої ланки в ОУН-УПА. У 1956 році емігрував до Канади. Пан Євген помер 2 роки тому, але його останньою волею було спочити в Україні. Сьогодні вона здійснилась. Вічна Памʼять!
– написав Андрій Садовий.
Мер Львова зазначив, що на похованні були присутніми наймолодша донька Євгена Штендера та родина з Львівщини.
Перепоховання Євгена Штендери / Львівська міська рада