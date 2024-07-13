Отмечается, что вместе с командиром в семейном склепе на Лычаковском кладбище похоронили и его дочь Софию. Она умерла в 2016 году и ее тоже кремировали.

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Перезахоронение Евгения Штендеры



Евгений Штендера родился 2 января 1924 года. Воевал в рядах УПА с весны 1943 года. Был командиром среднего звена в ОУН-УПА. В 1956 году эмигрировал в Канаду. Господин Евгений умер 2 года назад, но его последней волей было упокоиться в Украине. Сегодня она осуществилась. Вечная Память!

– написал Андрей Садовый.

Мэр Львова отметил, что на захоронении присутствовали младшая дочь Евгения Штендера и семья из Львовщины.

Перезахоронение Евгения Штендеры / Львовский городской совет

Евгений Штендера – командир тактического отрезка УПА "Данилов", один из руководителей операции совместно с польским националистическим подпольем WiN под командой Мариана Голембиевского в городе Грубешов в 1946 году. Он был редактором "Украинского самостийника", "Современной Украины" и "Современности". Руководил Объединением бывших воинов УПА в Германии (1954-1955). В 1956 году эмигрировал в Канаду, где и проживал до конца жизни. Умер он 23 августа 2022 года – на 99-м году жизни.