Отмечается, что вместе с командиром в семейном склепе на Лычаковском кладбище похоронили и его дочь Софию. Она умерла в 2016 году и ее тоже кремировали.
Смотрите также В ее сердце всегда была независимая Украина: умерла 99-летняя связная УПА Наталья Сеньковская
Перезахоронение Евгения Штендеры
Евгений Штендера родился 2 января 1924 года. Воевал в рядах УПА с весны 1943 года. Был командиром среднего звена в ОУН-УПА. В 1956 году эмигрировал в Канаду. Господин Евгений умер 2 года назад, но его последней волей было упокоиться в Украине. Сегодня она осуществилась. Вечная Память!
– написал Андрей Садовый.
Мэр Львова отметил, что на захоронении присутствовали младшая дочь Евгения Штендера и семья из Львовщины.
Перезахоронение Евгения Штендеры / Львовский городской совет