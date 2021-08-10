Злоумышленник убил женщину во время конфликта. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина утопил свою знакомую

К правоохранителям 9 августа обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что ее 41-летняя дочь исчезла.

7 августа она ушла из дома и не вернулась. Связи с пропавшей не было.

Правоохранители немедленно отправились на поиски женщины.

В тот же день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в пожарном водоеме.

Полицейские установили, что к убийству был причастен ее 35-летний знакомый.

Примерно в 16:30 между ним и погибшей возник конфликт.

Во время ссоры злоумышленник жестоко избил женщину, а затем утопил ее в водоеме.

Мужчина утопил свою знакомую / Фото полиции Львовщины

Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство. Вскоре следователи сообщат злоумышленнику о подозрении. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Мужчине изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают досудебное расследование. Следователи пытаются установить все обстоятельства преступления.

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