Правоохранители отметили, что бытовые конфликты, в результате которых один из оппонентов теряет жизнь, а другой получает статус задержанного, к сожалению, часто случаются.
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Убийства родных в Чернигове
Только за сутки в Чернигове полицейские задержали 2 мужчин, каждый из которых лишил жизни члена семьи.
- Сначала в одной из квартир города сын до смерти забил собственного отца. После этого он обратился в полицию и сообщил о том, что его папа сам упал и умер. Правоохранители разоблачили парня и задержали.
- Через несколько часов уже в другом месте полицейские задержали отца. Мужчина, распивая алкоголь, нанес смертельные ножевые ранения своему 36-летнему сыну.
По этим фактам открыли 2 уголовных производства, сейчас продолжаются следственные действия.
Убийство сыном отца на Житомирщине
- В селе Троянов, что в Житомирской области, 30 июля от телесных повреждений умер 49-летний мужчина.
- Полицейские установили, что травмы мог нанести пьяный сын погибшего. После этого мужчина еще и устроил ДТП, в котором пострадали его дети.