Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что блефа в словах Путина очень много. В России есть козыри, ведь это большая страна с большой армией, но тотального успеха на фронте, как об этом заявил Путин, у России нет.

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В России может измениться "лицо" власти

Клочок не исключает, что после прекращения огня и начала подготовки мирного соглашения, когда реально будет дана команда остановить боевые действия и начнет воплощаться сценарий отмены санкций, возобновления поставок нефти в Германию, вхождения иностранных компаний на территорию России, тогда уже будет не до войны. Никто возобновлять боевые действия в полном масштабе, с его слов, не будет.

"Тогда встанет вопрос, что делать с Путиным. "Z-патриоты" могут поднять его на вилы, возникнет вопрос мягкого транзита власти. Сейчас в России отстранили от переговорного процесса партию войны, которую якобы возглавляет Путин, но он может возглавлять и условную партию технократов, которую сейчас ведет его дочь Екатерина Тихонова. Ее интерес во власти очень сильно усиливается", – отметил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" предположил, что в условиях ситуации, когда на Путина обвалится критика, в России может быть запущен процесс досрочных президентских или парламентских выборов. Это, по его убеждению, не изменит власть как таковую, но изменит ее "лицо".

Власть станет мягче, Россия покажет миру, что она якобы изменилась, убрала Путина, потом начнут обвинять его в грехах как в свое время Сталина. Россия типа приобретет демократическое лицо, начнется масштабная отмена с нее санкций, восстановление России в экономическом плане. Потому что сейчас для Путина вызов №1 – это экономическое состояние,

– отметил Клочок.

Отметим, российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов спрогнозировал, что в России могут усилиться репрессии, но уже не среди прозападно настроенных граждан, а "z-патриотов", если Путин почувствует политическую угрозу от них. По его словам, российские так называемые военкоры поверили в наличие у главы Кремля идеологии и что США враг, однако сейчас ситуация резко меняется и они видят, что Москва идет на сближение с Вашингтоном.