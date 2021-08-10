Тіло знайшли у будинку в селі Новоселиця. За кілька годин правоохоронці знайшли усіх, з ким померлий спілкувався напередодні.

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Затримали товариша загиблого

Правоохоронці затримали 57-річного жителя сусіднього села. Днем раніше він розпивав алкоголь із померлим. З'ясували, що під час застілля між ними виник конфлікт. Тоді підозрюваний табуреткою вдарив чоловіка по голові. Від отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці події.

Застілля чоловіків / Поліція Вінниччини

Раніше чоловік відсидів за побиття

Затриманий кілька років тому вже притягувався до кримінальної відповідальності за побиття цього ж чоловіка.

Тепер підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.



Підозрюваний у вбивстві / Фото поліції Вінниччини

Вбивство охоронця на Хмельниччині