Молодики побилися

Двох мешканців Горішніх Плавнів затримали за підозрою в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Кременчуцької поліції Юрій Трембіцький.

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Оперативники з'ясували, що вночі у загиблого виник конфлікт з компанією молодиків. Між ними зав'язалася бійка неподалік закладу дозвілля.

На жаль, чоловік загинув. Протягом дня розшуківці встановили двох 17-річних жителів Горішніх Плавнів, обґрунтовано підозрюваних у спричиненні потерпілому тілесних ушкоджень. Речові докази вилучені,

– розповів Трембіцький.

Що загрожує підозрюваним

Правоохоронці планують повідомити про підозру двом юнакам, а суд – обрати їм запобіжні заходи. Оперативно-слідчі дії ще тривають.

Якщо вину юнаків доведуть, то їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Деталі вбивства