Молодики побилися
Двох мешканців Горішніх Плавнів затримали за підозрою в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Кременчуцької поліції Юрій Трембіцький.
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Оперативники з'ясували, що вночі у загиблого виник конфлікт з компанією молодиків. Між ними зав'язалася бійка неподалік закладу дозвілля.
На жаль, чоловік загинув. Протягом дня розшуківці встановили двох 17-річних жителів Горішніх Плавнів, обґрунтовано підозрюваних у спричиненні потерпілому тілесних ушкоджень. Речові докази вилучені,
– розповів Трембіцький.
Що загрожує підозрюваним
Правоохоронці планують повідомити про підозру двом юнакам, а суд – обрати їм запобіжні заходи. Оперативно-слідчі дії ще тривають.
Якщо вину юнаків доведуть, то їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Деталі вбивства
- Тіло 22-річного хлопця близько 6 години ранку знайшов перехожий у районі набережної на вулиці Конституції. Він і викликав поліцію.
- Правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті на тілі.
- Причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.