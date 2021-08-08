Молодые люди подрались

Двух жителей Горишних Плавней задержали по подозрению в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Кременчугской полиции Юрий Трембицкий.

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Оперативники выяснили, что ночью у погибшего возник конфликт с компанией парней. Между ними завязалась драка возле заведения досуга.

К сожалению, мужчина погиб. В течение дня следователи установили двух 17-летних жителей Горишних Плавней, обоснованно подозреваемых в причинении потерпевшему телесных повреждений. Вещественные доказательства изъяты,

– рассказал Трембицкий.

Что грозит подозреваемым

Правоохранители планируют сообщить о подозрении двум юношам, а суд – выбрать им меры предосторожности. Оперативно-следственные действия продолжаются.

Если вину молодых людей докажут, то им грозит от 7 до 10 лет заключения.

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