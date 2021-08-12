До смерті побив співкамерника у СІЗО: 18-річному хлопцю повідомили про підозру
Джерело:Національна поліція
Ув'язнений помер у слідчому ізоляторі через те, що його побив 18-річний співкамерник. Хлопець перебував під вартою за пограбування та викрадення транспортного засобу.
Лікарі констатують смерть 62-річного лучанина Василя Пилипюка, що був під вартою у СІЗО. Згодом судово-медична експертиза з'ясувала, що чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень.
До теми Не своєю смертю: у Луцьку в СІЗО помер чоловік, якого підозрювали у вбивстві сім'ї
Поліцейські встановили, що побив померлого 18-річний мешканець Ковельського району, який сидів з ним в одній камері. Підозрюваний перебував під вартою за пограбування та незаконне заволодіння транспортним засобом.
Слідчі Луцького районного управління поліції 12 серпня оголосили підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, через яке помер потерпілий. Наразі триває досудове розслідування.До речі. Спочатку на тілі померлого правоохоронці не знайшли тілесних пошкоджень. З чоловіком у камері перебували ще 4 ув'язнених.
Що відомо про загиблого
- Його підозрювали у тому, що 20 липня він сокирою вбив 56-річну дружину та 22-річну дочку.
- За це йому загрожувало позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.
- Сусіди чоловіка розповіли, що у нього проблеми з алкоголем і жінки не раз потерпали від насилля.
- Крім того, Пилипюка навіть судили за домашнє насильство. Однак він отримав лише штраф. Суддя аргументував це тим, що підсудний пенсіонер і має інвалідність III групи.