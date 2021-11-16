"Причастен патрульный": на Луганщине задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области убили 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве.

Задержан мужчина 16 ноября. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

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В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего полицейского

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали лицо, подозреваемое в совершении преступления,

– заявили в полиции.

Там также сообщили, что к убийству причастен работник патрульной полиции. Именно поэтому по решению прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства.

Убийство 24-летнего полицейского в Луганской области: что известно