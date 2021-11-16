Тело правоохранителя нашли утром 16 ноября. По поводу убийства патрульного начали следствие.
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Тело нашли на территории административного здания
Убитого патрульного полицейского нашли на территории административного здания города. В комментариях к сообщению патрульной полиции местные жители написали, что тело обнаружили на территории одной из городских школ.
На месте убийства патрульного есть следы борьбы. Сотрудники Национальной полиции, ГБР, Управления патрульной полиции и внутренней безопасности начали следствие.
Правоохранители ищут убийцу своего коллеги, который вероятно и завладел табельным оружием патрульного.
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