Детали инцидента

Трагедия случилась под вечер в субботу в центре города. Тело погибшего нашли на одной из улиц Плоцка. Медики пытались спасти пострадавшего, однако тщетно.

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Правоохранители изучили кадры с камер видеонаблюдения, а также провели вскрытие тела погибшего. Экспертиза установила, что мужчину сильно ударили ножом в шею и повредили вену.

По подозрению в убийстве полицейские задержали двух человек. После допроса одного мужчину отпустили, а другому – предъявили обвинение.

Потерпевший и подозреваемый знали друг друга. Предварительные выводы свидетельствуют, что мотивом убийства были личные причины,

– рассказала районный прокурор Малгожата Орквишевская.

В Польше владелец паба жестоко избил украинца

В одном из пабов Валбжиха между украинцем и владельцем заведения вспыхнул конфликт. Причиной ссоры, вероятно, стало то, что гость отказывался платить за вход.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время толкотни украинец упал на стеклянную дверь. Когда та разбилась, один из осколков попал ему в лицо. Из-за этого пострадавший остался без глаза. Теперь поляку грозит 5 лет заключения.