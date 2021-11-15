Инцидент произошел в одном из охотничьих угодий Стрыйского района. Правоохранители открыли уголовное производство.
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Охотник погиб во время охоты
Примерно в 14:10 правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из охотничьих угодий Стрыйщины охотник получил огнестрельное ранение. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции.
Правоохранители установили, что во время охоты в лесу вблизи села Стильско 62-летний житель Нового Роздола выстрелил из карабина Sauer100 в направлении предполагаемой дичи. Однако он попал в другого охотника, 66-летнего жителя одного из сел Стрыйского района.
Правоохранители проводят расследование
Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки. К сожалению, мужчина погиб на месте происшествия.
Следователи полиции открыли уголовное производство за "убийство по неосторожности". Если вину охотника докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагедии.