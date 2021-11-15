Інцидент трапився в одному з мисливських угідь Стрийського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До теми Цілився у дичину: під час полювання на Львівщині застрелили 66-річного чоловіка

Мисливець загинув під час полювання

Приблизно о 14:10 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з мисливських угідь Стрийщини мисливець отримав вогнепальне поранення. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції.

Правоохоронці встановили, що під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу вистрілив із карабіна Sauer100 в напрямку ймовірної дичини. Проте він влучив в іншого мисливця, 66-річного жителя одного з сіл Стрийського району.

Правоохоронці проводять розслідування

Постраждалий отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини. На жаль, чоловік загинув на місці події.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за "вбивство через необережність". Якщо провину мисливця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагедії.

Важливо! У поліції закликають мисливців бути максимально обережними під час полювання. Зокрема, заборонено направляти зброю на людину або домашніх тварин, передавати її в інші руки, попередньо не розрядивши, та стріляти без необхідності. Також категорично заборонено полювати у недозволених місцях, в темну пору доби та використовувати не мисливську вогнепальну, нарізну, пневматичну та іншу зброю.