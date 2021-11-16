В ряды патрульной полиции Александр пришел в 2017 году. Коллеги убитого подчеркнули, что он с честью исполнял служебные обязанности.

Важно На Донбассе убили патрульного и забрали у него табельное оружие

В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, добрым другом и надежным коллегой,

– говорится в сообщении патрульных.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Что известно об убийстве правоохранителя

Тело полицейского нашли на территории административного здания. Местные жители уточнили, что на дворе школы. На месте убийства правоохранители обнаружили следы борьбы. Кроме того, у убитого не было табельного оружия. Вероятно, его забрал нападавший. Сейчас идет следствие.

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