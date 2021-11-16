В ряды патрульной полиции Александр пришел в 2017 году. Коллеги убитого подчеркнули, что он с честью исполнял служебные обязанности.
Важно На Донбассе убили патрульного и забрали у него табельное оружие
В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, добрым другом и надежным коллегой,
– говорится в сообщении патрульных.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Что известно об убийстве правоохранителя
Тело полицейского нашли на территории административного здания. Местные жители уточнили, что на дворе школы. На месте убийства правоохранители обнаружили следы борьбы. Кроме того, у убитого не было табельного оружия. Вероятно, его забрал нападавший. Сейчас идет следствие.
Убийства в Украине: последние случаи
- 13 ноября на Львовщине 66-летнего охотника случайно застрелил мужчина, который целился в дичь. От тяжелого ранения грудной клетки пострадавший погиб на месте происшествия. Теперь стрелявшему охотнику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
- Во временно оккупированной Макеевке жестоко зарезали украинского политзаключенного Руслана Макарца. Украинская омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. Она призвала ее проверить колонию, в которой случилось жуткое убийство.
- В Киеве в ночь на 5 ноября между уроженцем временно оккупированного Луганска и чемпионом по джиу-джитсу Николаем Балабатько произошел конфликт из-за языка. В результате спортсмен получил смертельные ножевые ранения.