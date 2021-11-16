До лав патрульної поліції Олександр долучився у 2017 році. Колеги вбитого наголосили, що він з честю виконував службові обов'язки.

Важливо На Донбасі вбили патрульного й забрали в нього табельну зброю

У нашій пам'яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою,

– мовиться у повідомлення патрульних.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Що відомо про вбивство правоохоронця

Тіло поліцейського знайшли на території адміністративної будівлі. Місцеві мешканці уточнили, що – на подвір'ї школи. На місці вбивства правоохоронці виявили сліди боротьби. Крім того, у вбитого не було табельної зброї. Ймовірно, її забрав нападник. Наразі триває слідство.

Вбивства в Україні: останні випадки