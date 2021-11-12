Українська обмудсменка Людмила Денісова наголосила, що звістка про смерть Макарця шокувала її. Відповідний допис вона оприлюднила у своєму фейсбуці.

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Українцю завдали ножових ударів

Макарець перебував у Макіївській виправній колонії №32, що розташована на тимчасово окупованій території Донеччини. За словами Денісової, полонений помер внаслідок завдання йому ножових поранень.

Про смерть полоненого раніше повідомила радниця очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєва. Втім, про причини трагедії вона не знала. Дехто стверджував, що смерть – насильницька. Інші заявляли про нібито серцеву недостатність.

Макарця намагалися звільнити з полону

Проросійські бойовики затримали українця 22 березня 2019 року в окупованій Горлівці. "Суд" окупантів звинуватив його у "шпигунстві на користь українських спецслужб" й незаконно кинув за ґрати на 13 років. Денісова наголосила, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону.

Втім, процес звільнення полонених з окупованої території наразі пригальмований. Все тому, що Росія цинічно блокує реалізацію Мінських домовленостей. Востаннє незаконно позбавлених волі українців вдалося звільнити з полону ще у квітні 2020 року.

Денісова звернулася до Червоного Хреста

Українська омбудсменка звернулася до Флоранс Жіллетт. Вона очолює місію Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Денісова попросила Жілетт відвідати Макіївську виправну колонію №32, аби перевірити обставини загибелі українця та дотримання прав інших утримуваних осіб.

Українці в полоні окупантів

Денісова також наголосила, що через зупинення процесу звільнення порушені права на життя та безпеку українців, які перебувають в місцях несвободи на непідконтрольних територіях. "З початку 2021 року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупантів загинуло 4 громадян України", – зазначила вона.

Довідка. Наразі російські найманці незаконно утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – у Донецькій області та 77 – у Луганській.