Радниця очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєва висловила співчуття рідним загиблого. Вона також розповіла, що наразі окупанти не повідомляють причину смерті.
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За словами Різаєвої, одні кажуть, що смерть – насильницька. Інші говорять про серцеву недостатність.
Макарець засуджений за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб,
– наголосила Різаєва.
Що відомо про Макарця
- Він народився у 1984 році.
- Жив у Горлівці.
- Упродовж 2017 – 2018 року був водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин окупантів Донеччини.
- Згодом виїхав до Бахмута та домовився з українськими правоохоронцями про участь у програмі "Тебе чекають удома".
- Окупанти затримали Макарця, коли він намагався приїхати до Горлівки та зустрітися з рідними.