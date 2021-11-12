Радниця очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєва висловила співчуття рідним загиблого. Вона також розповіла, що наразі окупанти не повідомляють причину смерті.

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За словами Різаєвої, одні кажуть, що смерть – насильницька. Інші говорять про серцеву недостатність.

Макарець засуджений за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб,

– наголосила Різаєва.

Що відомо про Макарця

Він народився у 1984 році.

Жив у Горлівці.

Упродовж 2017 – 2018 року був водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин окупантів Донеччини.

Згодом виїхав до Бахмута та домовився з українськими правоохоронцями про участь у програмі "Тебе чекають удома".

Окупанти затримали Макарця, коли він намагався приїхати до Горлівки та зустрітися з рідними.