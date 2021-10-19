Лукашенко – наш гибридный союзник в войне против Путина

Восприятие Лукашенко как марионетки Путина, готовой слиться в интересах Кремля, ошибочно. В отношениях старшего и младшего диктаторов существуют стратегические противоречия. Ключевое состоит в желании единолично подчинить себе Беларусь. Один хочет укрепиться за ее счет, а второй – уберечься от поглощения РФ.

Они – естественные враги, поскольку не видят на "меченой" территории места для конкурента. А значит, захват Минска окажется для Москвы сложным процессом. При том, что сохранение субъектности Беларуси (даже при самопровозглашенном Лукашенко) выгодно всем ключевым геополитическим игрокам, кроме Кремля. И коллективному Западу, и Украине, и Китаю.

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Запад не станет добивать "бацьку", понимая, что единственная альтернатива – путинский аншлюс. Там, скорее, сыграют на противоречиях двух "союзников", создавая условия для будущих открытых выборов в Беларуси, которые бы выиграла местная оппозиция.

Сценарий поглощения Минска Москвой не устраивает и Китай. Для Пекина Беларусь – логистический туннель в Европу со стабильным режимом, международными отношениями и открытым рынком.

Путин, в случае решения про силовой захват, не сможет гарантировать им такие условия. Поскольку это заблокирует сотрудничество Минска с Европой. В случае затягивания кризиса китайцы будут сближаться с правительством Беларуси в изгнании, помогая ему избавиться от приставки "в изгнании".

Украине же стоит видеть в Лукашенко не только потенциального врага, но и гибридного союзника. Он для своей страны, как бы это дико не звучало, – гарант суверенитета.

При нем Беларусь сохраняет по крайней мере фасадную независимость. В случае его ухода придется иметь дело с назначенным Москвой генерал-губернатором.

В интересах Украины – играть на фобиях "бацьки", отстаивая свои интересы и, усложняя его "вязку" Путиным. Главное для нас – максимально оттягивать появление линии фронта вдоль украино-беларуской границы. В идеале – до завершения транзитного периода Лукашенко и перехода власти в руки оппозиции. Или же до обустройства полноценной госграницы.

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В настоящее время честные выборы в Беларуси невозможны. Оппозиция там раздроблена, а гражданское общество – деморализовано. Без поддержки международных игроков они не смогут противостоять диктатору. Но даже ослабленное гражданское общество Беларуси является фактором риска для Кремля.

Согласно социологии, государственность – объединяющий фактор для большинства беларусов, за который они готовы бороться. Можно проследить, что наибольшие массовые протесты против режима Лукашенко активизировались его попытками сблизиться с Москвой. Эти закономерности он использовал в своих интересах, вовремя гася чрезмерную интеграцию.

Достаточно вспомнить, что так называемое Союзное государство России и Беларуси формально существует с подписания Лукашенко и Ельциным договора в 1999-м.

Документ предусматривает единые госорганы и валюту, общее членство в международных организациях, унификацию законодательства и государственной символики. Однако эти маркеры утечки беларусского суверенитета так и не были реализованы.

В августе 2020-го геополитический вектор государства пошатнулся в сторону РФ. Но это не повлияло на предпочтения беларусского общества. Путин давно мог поменять Лукашенко на вменяемого ставленника. Но политический фактор самоопределения беларусов сдерживал его от открытой агрессии.

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Внутренний кризис и сегодня спасает Беларусь от сливания в государственный коллектор РФ. В Кремле понимают, что форсированная интеграция вызовет в беларусском обществе волну неприятия, соразмерную с 80% на выборах за Лукашенко.

В Кремле все эти годы сохранялась иллюзия, что достаточно загнать Лукашенко в угол, чтобы заставить его реализовать их геополитический проект. При этом любые подписанные им документы реально ничего не стоили. Сохранение раздельных политико-экономических систем и отсутствие единого центра принятия решений позволяли Лукашенко легко переигрывать Кремль. А существование экономически несостоятельной Беларуси критически увеличивало цену РФ за поддержание ее на плаву. Лишая Путина ожидаемых политических дивидендов.

Теперь ситуация усложнилась. Москва принуждает Лукашенко формировать институциональные механизмы Союзного государства. Важно понимать, что неадекватность Лукашенко, вызвавшая кризис 2020-го, спровоцировали именно в РФ после его отказа подписать дорожные карты в декабре 2019-го. В первую очередь – касательно наднациональных политических институтов, общей монетарной политики и единого эмиссионного центра.

Политический кризис вынудил Лукашенко вернуться к кремлевским дорожным картам.

9 сентября они с Путиным объявили о согласовании 28 общих программ, в том числе об объединении рынков нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, а также интеграции в налоговой и таможенной сферах.

По мнению экспертов, большинство документов размыты и критически не ограничивают суверенитет Беларуси. К примеру, по газу к декабрю 2023 года запланировано не создание единого рынка, а лишь – определение "единых принципов".

Единственные реальные документы касаются военно-стратегического присутствия РФ в Беларуси. Речь идет о создании совместного учебного центра авиакосмических войск России и ВВС Беларуси, размещении комплекса С-400 под Гродно и обещаниях Лукашенко прикрыть ими же украинскую границу. Лукашенко пока удалось сохранить автономию Беларуси и субъектность за счет уступок в военной сфере и согласия на политическое давление в отношении Киева.

Он публично подтвердил отсутствие критических политических обязательств, комментируя подписание документов в Кремле: "Захотели сделать 28 направлений. Если нам понадобится более тесное военное, политическое, любое другое направление, экономическая интеграция, сделаем это мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и России".

Можно констатировать, что Путину не удалось окончательно переиграть своего визави. Без создания наднациональных органов, которые не предусмотрены подписанными картами, он напрямую не подчинит себе Беларусь.

Это создает достаточное поле для маневров самопровозглашенного главы республики. Который предположить, и дальше будет сохранять политическую автономность, с учетом опыта лавирования перед россиянами.

Ключевой вывод для Украины состоит в том, что ситуация с интеграцией РФ и Беларуси изменчивая и многоаспектная. На нее можно активно влиять при поддержке международных партнеров, добиваясь необходимых результатов. Ослабляя врагов, стравливая между собой и усиливая их внутренние противоречия. Всеми силами втягивать в эпический междоусобный батл, отвлекающий их внимание от Украины. Таким образом давая сигналы беларусскому гражданскому обществу, которое должно стать главным архитектором реконструкции своей страны.