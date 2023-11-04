Лукашенко не хочет платить России по кредиту на АЭС: какие риски для белорусской экономики

На днях белорусский диктатор неожиданно заявил, что якобы потребует от России компенсацию за несвоевременный ввод в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС. Этой затеей Александр Лукашенко как нельзя лучше показал, что дела в экономике его страны достаточно плохие.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский политик Павел Латушко. Он отмечает, что экономические проблемы Беларуси являются результатами 30-летнего правления ее диктатора.

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АЭС на российские деньги

В свое время Лукашенко избрал не повышение конкурентности белорусской экономики, а углубление связей с Россией. В то же время, российская экономика также переживает не лучшие времена, поэтому Владимир Путин не сможет в полной мере удовлетворить финансовые аппетиты минского диктатора.

К тому же после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию Лукашенко придется платить за российский кредит, однако денег для этого у белорусского диктатора нет.

Павел Латушко о проблемах белорусской экономики: смотрите видео

Из-за санкций за соучастие в агрессии против Украины Беларусь, как и Россия, недополучает валютные поступления. В то же время на мировых рынках существенно упали цены на калийные удобрения, которые являлись одним из флагманов белорусской промышленности.

"Теперь Лукашенко пытается найти формальные поводы для того, чтобы оттянуть начало расчета за кредит. Для диктатора было бы идеально, если Беларусь начала платить где-то в 2054 году, когда его жизненный путь уже закончится", – отметил Латушко.

Что известно о Белорусской АЭС Для того чтобы российская компания построила в Беларуси первую атомную электростанцию, Лукашенко в 2011 году взял кредит от России на 10 млрд долларов. Однако за 10 лет строительства Беларусь потратила чуть больше половины этой суммы, из-за чего можно предположить, что часть предоставленных Москвой средств была разворована. Первый энергоблок АЭС был запущен в 2021 году, а второй был введен в эксплуатацию только на днях с задержкой в несколько месяцев. Именно этой задержкой белорусский диктатор и попытался воспользоваться, что в свою очередь негативно восприняли в Москве.

Экономика по-лукашенковски

Это далеко не первый случай, когда белорусский диктатор ищет поводы, чтобы не платить по обязательствам. Такова его экономическая стратегия: превращать взятые взаймы средства в инвестиции, которые должны содействовать экономическому развитию Беларуси.

Теперь Лукашенко даже пытается осторожно продвигать и действие строительства второй АЭС с той же целью привести в белорусскую экономику деньги, за которые он не будет платить. Однако даже одна Белорусская АЭС в определенной степени избыточна для его страны.

Мощности построенной АЭС достаточно, чтобы обеспечить 25% белорусских потребностей в электроэнергии. Вообще, Лукашенко строил ее на границе с Литвой именно для того, чтобы экспортировать электроэнергию в балтийские страны. Однако после подавления протестов и вторжения в Россию атомная электростанция потеряла свои потенциальные рынки сбыта. Соответственно, нет никакого смысла в строительстве второй белорусской АЭС.

Из-за этой "лукашенкономики" в течение 2023 года в Беларуси дважды поднимали цены на электроэнергию для населения. А из-за крупных кредитов России каждый из 9 млн белорусов фактически должен Москве по 1000 долларов.

На что Беларусь тратит деньги