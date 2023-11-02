Мужчина рассказал, что работал в московской фирме до попадания на фронт. А до этого ездил в Мариуполь – занимался ремонтными работами. уничтоженном городе.

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Белорус в составе окупантов

Белорус Максим Запека, попавший в украинский плен, рассказал, что до попадания на фронт работал разнорабочим в разных местах. В начале 2023 года ему предложили работу в оккупированном Мариуполе. Белорус там работал 2 месяца маляром-штукатуром. Рассказывает, что помогал восстанавливать город – занимался подъездами.

Перед попаданием на фронт белорус работал в Москве на заводе "Гормост". К ним пришли с разнарядкой подписывать контракт. Согласились 3 человека из 4. Уже 5 августа он стал служащим в армии России. Он сначала был на учебе, а затем их направили в Новочеркасск, где мужчина и узнал, что попадает в Украину.

И то, что мне обещали, ничего этого не будет. Мне нужны были деньги. До войны я зарабатывал 90 тысяч. Обманули, что я буду на территории Украины и буду, как обещали, развозить еду по точкам. Сразу нас отправили на передок, как скот,

– рассказывает Запека.

Мужчина попал в плен 22 октября 2023 года. Он вместе с другими военными отправился на эвакуацию раненого. Когда они вышли, три человека включительно с белорусом отстали от группы. Они увидели огни и подумали, что это российские военные. Однако это оказались окопы ВСУ.

Рассказ пленного белоруса: смотрите видео

Россияне в плену ВСУ