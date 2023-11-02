Мужчина рассказал, что работал в московской фирме до попадания на фронт. А до этого ездил в Мариуполь – занимался ремонтными работами. уничтоженном городе.
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Белорус в составе окупантов
Белорус Максим Запека, попавший в украинский плен, рассказал, что до попадания на фронт работал разнорабочим в разных местах. В начале 2023 года ему предложили работу в оккупированном Мариуполе. Белорус там работал 2 месяца маляром-штукатуром. Рассказывает, что помогал восстанавливать город – занимался подъездами.
Перед попаданием на фронт белорус работал в Москве на заводе "Гормост". К ним пришли с разнарядкой подписывать контракт. Согласились 3 человека из 4. Уже 5 августа он стал служащим в армии России. Он сначала был на учебе, а затем их направили в Новочеркасск, где мужчина и узнал, что попадает в Украину.
И то, что мне обещали, ничего этого не будет. Мне нужны были деньги. До войны я зарабатывал 90 тысяч. Обманули, что я буду на территории Украины и буду, как обещали, развозить еду по точкам. Сразу нас отправили на передок, как скот,
– рассказывает Запека.
Мужчина попал в плен 22 октября 2023 года. Он вместе с другими военными отправился на эвакуацию раненого. Когда они вышли, три человека включительно с белорусом отстали от группы. Они увидели огни и подумали, что это российские военные. Однако это оказались окопы ВСУ.
Рассказ пленного белоруса: смотрите видео
Россияне в плену ВСУ
- Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что 13 оккупантов сдались в плен только за последние сутки. Также в зоне ответственности группировки уничтожили 489 российских захватчиков.
- На днях украинские пограничники взяли в плен оккупанта родом из Москвы, оказавшегося единственным живым из подразделения. Он пошел на войну из-за зарплаты в 200 тысяч рублей.
- Подразделение спецназовцев ГУР МО "Артан" 24 октября провело успешные действия на фронте, в ходе которых взял в плен с десяток российских оккупантов. Важно, что при добровольной сдаче россияне могут быть обменяны или остаться в плену до конца войны, возможность просить убежища в Украине или некоторых странах Европы.