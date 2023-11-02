Чоловік розповів, що працював у московській фірмі до потрапляння на фронт. А до цього їздив у Маріуполь – займався ремонтними роботами у знищеному місті.

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Білорус у складі окупантів

Білорус Максим Запека, який потрапив в український полон розповів, що до потрапляння на фронт працював різноробочим у різних місця. На початку 2023 року йому запропонували роботу в окупованому Маріуполі. Білорус там працював 2 місяці маляром-штукатуром. Розповідає, що допомагав відбудовувати місто – займався під'їздами.

Перед потраплянням на фронт білорус працював у Москві на заводі "Гормост". До них прийшли з рознарядкою підписувати контракт. Погодилися 3 людини з 4. Вже 5 серпня він став службовцем армії Росії. Він спочатку був на навчання, а потім їх направили до Новочеркаська, де чоловік і дізнався, що потрапляє в Україну.

І те, що мені обіцяли, цього нічого не буде. Мені потрібні були гроші. До війни я заробляв 90 тисяч. Обдурили, що я буду на території України і буду, як обіцяли, розвозити їду по точках. Одразу нас відправили на передок, як худобу,

– розповідає Запека.

Чоловік потрапив у полон 22 жовтня 2023 року. Він разом з іншими військовими відправився на евакуацію пораненого. Коли вони вийшли, то троє осіб включно з білорусом відстали від групи. Вони побачили вогні і подумали, що це російські військові. Однак це виявилися окопи ЗСУ.

Розповідь полоненого білоруса: дивіться відео

Росіяни в полоні ЗСУ