У полон російського загарбника взяли бійці "Сталевого кордону". ДПСУ оприлюднила відповідні фото, пише 24 Канал.
До речі Виявився колишнім зеком: бійці "Сталевого кордону" полонили командира підрозділу "Чорна мамба"
Полонений москвич – єдиний, хто з підрозділу залишився живим
Прикордонники взяли в полон контрактника російської армії під час зачистки ворожих позицій на Сватівському напрямку. Він виявився "столичним".
Москвич повідомив, що вирішив йти на війну заради зарплатні у 200 тисяч рублів. Також росіянин зізнався, що він єдиний, хто залишився живим з його підрозділу,
– зазначили в Держприкордонслужбі.
Цікаво Буданов переконав 19 росіян здатися в полон: спецпризначенець розповів про одну з операцій ГУР
Українські захисники взяли в полон ще одного окупанта / Фото ДПСУ
Полонений москвич / Фото ДПСУ
Спецпризначенці ГУР взяли в полон з десяток загарбників
Нещодавно підрозділ спецпризначенців ГУР МО "Артан" взяв у полон з десяток окупантів. Ними поповнили обмінний фонд нашої держави. Фото та відео з полоненими загарбниками можете переглянути тут.