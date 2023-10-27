В плен российского захватчика взяли бойцы "Стальной границы". ГПСУ обнародовала соответствующие фото, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Оказался бывшим зеком: бойцы "Стальной границы" пленили командира подразделения "Черная мамба"

Пленный москвич – единственный, кто из подразделения остался жив

Пограничники взяли в плен контрактника российской армии во время зачистки вражеских позиций на Сватовском направлении. Он оказался "столичным".

Москвич сообщил, что решил идти на войну ради зарплаты в 200 тысяч рублей. Также россиянин признался, что он единственный, кто остался живым из его подразделения,

– отметили в Госпогранслужбе.

Интересно Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР



Украинские защитники взяли в плен еще одного оккупанта / Фото ГПСУ



Пленный москвич / Фото ГПСУ

Спецназовцы ГУР взяли в плен с десяток захватчиков

Недавно подразделение спецназовцев ГУР МО "Артан" взяло в плен с десяток оккупантов. Ими пополнили обменный фонд нашего государства. Фото и видео с пленными захватчиками можете посмотреть здесь.