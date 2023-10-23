Мариуполь, Буча, Изюм после начала российско-украинской войны стали городами-символами. Символами того, как много зла может принести враг на нашу землю.

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Что на фото

Мариупольский городской совет показал фотографию из оккупированного города на Азове. На нем видно только шесть дверей к лифту – от всего дома уцелела только лифтовая шахта. Видны также зеленая краска, сохранились кнопки – можно только представить, сколько разных рук нажимали на них в разных жизненных ситуациях. К сожалению, уже никто никогда не будет спешить и сбегать по лестнице этого дома, не дожидаясь лифта, или настойчиво давить раз за разом на кнопку. Не осталось ни лестницы, ни даже намека на то, что здесь был дом – лифтовая шахта словно аккуратно отрезана и просто висит в пустом пространстве. Так, как отрезаны сотни и тысячи людей от привычной жизни в собственных уютных домах, как мариупольцы в оккупации оторваны от Украины.



От дома осталась только лифтовая шахта / Фото Мариупольский городской совет

Оккупированный Мариуполь в одном фото. Вот что осталось от дома, разрушенного россиянами – одна шахта лифта. Сотни судеб людей и мечт уничтожены,

– говорится в подписи.

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