В небе над Киевом – уникальное оптическое явление: невероятное фото

В Киеве 4 февраля произошло уникальное оптическое явление – лунное гало. Оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

По народным приметам, ореол вокруг Луны – "знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано". Для завоевателей гало считалось особенно плохим знаком.

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Над Киевом можно увидеть гало

Над Киевом по состоянию на 22:30 можно наблюдать уникальное оптическое явление – лунное гало, возникающее вследствие преломления и отражения света из-за кристалликов льда, находящихся в облаках на большой высоте. Они действуют как призма, позволяющая увидеть в небе белое кольцо.

Чаще гало наблюдают в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях. Самая распространенная его форма – светлый, слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Гало можно наблюдать в любое время года, как днем, так и ночью, а в холодную погоду даже вокруг уличных фонарей или ламп. Летом такое тоже случается, но очень редко.



В небе над Киевом – лунное гало / Фото Укринформ

Аппарат Perseverance впервые увидел солнечное гало на Марсе:

Марсоход Perseverance впервые зафиксировал солнечное гало на Красной планете. Это вообще первый случай регистрации этого явления вне Земли. По мнению учёных, его создают шестиугольные кристаллы водяного льда микрометровых размеров в атмосфере Марса.

Группа планетологов во главе с Марком Леммоном из Института космических наук в Боулдере сообщила о первом случае регистрации солнечного гало на Марсе, состоявшемся утром 15 декабря 2021 года. Наблюдения вели в течение 3,3 часов с помощью камер марсохода Perseverance, работающего в кратере Езеро вблизи экватора планеты.

Гало на Марсе выглядит, как круг в пределах 22 градусов от Солнца. Его наблюдали в холодную и облачную погоду. Кристаллы льда поначалу находились на высотах 40 – 50 километров и за время наблюдений могли опуститься до высот в 3 – 12 километров.