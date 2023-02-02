На территории заповедника находится Трапезная церковь – памятник архитектуры восемнадцатого века. Она находится на подвалах 17 века.

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Уникальные находки археологов

По мнению ученых, эти подвалы находились под бывшим деревянным сооружением церкви. Первая известная трапезная Софийского монастыря впервые упоминается в 1682 году. Она была деревянной и имела церковь, освященную в честь святого Федора Стратилата. Согласно описанию 1695 г., она была теплой церковью.

Недавно сотрудники заповедника начали в этом подвале комплекс ремонтно-реставрационных работ.

"Мы запланировали там обустроить Музей археологии заповедника, ведь есть очень богатая археологическая коллекция артефактов. Там очень красивая архитектура и подвал находится ниже уровня земли - это будет очень интересным объектом для туристов", – рассказал Вадим Кириленко, первый заместитель гендиректора, главный реставратор Национальный заповедник "София Киевская".

Впечатляя находки археологов: смотрите фото

В подвале Трапезной церкви, который был наполовину засыпан землей, археологи обнаружили три подземных хода, которые раньше никогда не были исследованы.

По словам Кириленко, истории почти ничего не известно об этих подземных ходах. "Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, эти подземные ходы уже тогда были завалены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут неизвестно", – заметил он.

Ходы ведут к Софиевскому собору

Также он добавил, что один из этих трех ходов ведет в Софийский собор. По его данным, глубина этого хода в шести метрах от уровня земли. При этом подземный ход обложен кирпичом и проложен под углом.

Одно из предположений, подтвержденное биолокацией, расположенной где-то под Софийским собором, на глубине 9 метров, является какая-то виртуальная камера. Что это такое – пока остается загадкой,

– рассказывает нам Вадим Кириленко.

Археологи задались целью – раскрыть эти ходы и исследовать их, дойти по ним до конца подземного хода.

Кириленко рассказал, что сейчас в подвале работают археологи. Он подчеркнул, что это настоящий Клондайк для ученых, ведь подвал завален бытовым мусором 18 и 19 веков.

"Находим массу интересных материалов, показывающих быт киевлян того времени. Тогда не было свалок – все просто выбрасывалось и затрамбовывалось землей. Находим различные предметы быта, например, старинную посуду. Интересного очень много. Процесс исследования продолжается и впереди много интересного", – добавил Кириленко.