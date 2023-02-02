На території заповідника знаходиться Трапезна церква – це пам'ятник архітектури вісімнадцятого століття. Вона розташована на підвалах 17 століття.

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Унікальні знахідки археологів

На думку вчених, ці підвали знаходились під колишньою дерев’яною спорудою церкви. Перша відома трапезна Софійського монастиря вперше згадується 1682 року. Вона була дерев'яною та мала церкву, освячену на честь святого Федора Стратилата. Згідно з описом 1695 року, вона була теплою церквою.

Нещодавно, співробітники заповідника розпочали в цьому підвалі комплекс ремонтно-реставраційних робіт.

"Ми запланували там облаштувати Музей археології заповідника, адже маємо дуже багату археологічну колекцію артефактів. Там дуже красива архітектура і підвал знаходиться нижче рівня землі – це буде дуже цікавим об’єктом для туристів", – розповів Вадим Кириленко, перший заступник гендиректора, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

Вражаючи знахідки археологів: дивіться фото

У підвалі Трапезної церкви, який був наполовину засипаній землею, археологи виявили три підземні ходи, які раніше ніколи не були дослідженні.

За словами Кириленка, історії майже нічого не відомо про ці підземні ходи. "Попрацювавши в архівах, з’ясували, що коли в 19 столітті Трапезну церкву добудовували, то ці підземні ходи вже тоді були заваленні землею, їх ніхто не досліджував, і куди вони ведуть не відомо", – зауважив він.

Ходи ведуть до Софіївського собору

Також він додав, що один з цих трьох ходів веде до Софійського собору. За його даними, глибина цього ходу шість метрів від рівня землі. При цьому підземний хід обкладений цеглою та прокладений під кутом.

Одне із припущень, яке було підтверджено біолокацією, що десь під Софійським собором, на глибині 9 метрів, є якась віртуальна камера. Що це таке – поки залишається загадкою,

– розповідає нам Вадим Кириленко.

Археологи поставили собі мету – розкрити ці ходи і дослідити їх, дійти по них до кінця підземного ходу.

Кириленко розповів, що зараз в підвалі працюють археологи. Він наголосив, що це справжній Клондайк для вчених, адже підвал завалений побутовим сміттям 18 та 19 століття.

"Знаходимо масу цікавих матеріалів, які показують побут киян того часу. Тоді не було звалищ – все просто викидалось та затрамбовувалось землею. Знаходимо різні предмети побуту, наприклад, старовинний посуд. Цікавого дуже багато. Процес дослідження триває і по переду багато цікавого", – додав Кириленко.