Во Львове пассажиры автобуса избили 14-летнего подростка и 17-летнюю девушку: видео конфликта

Во Львове в автобусе мужчина набросился на 14-летнего парня. Все потому, что подросток ехал с рюкзаком на плечах.

Также пассажиры избили девушек, которые вступились за парня. Инцидент произошел 9 июня во львовском автобусе №61.

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Во Львове в автобусе избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку

Очевидец Алина рассказала, что ехала в маршрутке со своей мамой, 17-летней двоюродной сестрой и ее мамой. Рядом с ними стоял 14-летний Назар с рюкзаком на плечах и никому не мешал.

Но одна из пассажирок заявила, что ей мешает рюкзак парня. И после этого стоящий рядом мужчина стал толкать подростка.

На толкание парень стал отвечать, что рюкзак не мешает. После этого мужчина схватил его за горло и стал душить.

Я на это отреагировала, сразу встала, принялась отрывать его руки. Он просто взял рукой за горло подростка и держал, долго,

– рассказала Алина.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как пассажир обхватил рукой шею 14-летнего парня, в то время за кадром слышно: "Мужчина, вас посадят. Не трогайте ребенка. Вы неадекватны".

Позже пассажирка, сделавшая замечание молодому человеку, начала ссориться с Алиной и заявила, чтобы девушка "убрала свое видео".

Во время конфликта женщина ударила по телефону девушку.

"Эта женщина ударила меня, когда била мою сестру. Тянула за футболку. Ударила по лицу, у меня очки слетели, есть под глазом царапины. Моя сестра пыталась защитить меня. Тогда она ударила малую прямо в глаз. Глаз за секунду напух. Мужчина еще кулаком дал в живот", – отметила пострадавшая.

На фото видно, что у девушки и ее двоюродной сестры покраснел и набух глаз.



У девушки покраснел и набух глаз / фото из соцсетей

В каком состоянии пострадавший парень

Ростислав – папа 14-летнего Назара – рассказал, что он уже обратился в полицию.

Я был в шоке. На следующий день мы встретились с девушками и они мне подробно рассказали, что произошло. Потому что сын, видимо, был в шоковом состоянии, так что не мог все подробно рассказать. Мы с девушками поехали в райотдел. Сейчас этим занимается полиция. У сына явных телесных повреждений нет. Он чувствует себя нормально,

– рассказал папа подростка.

Полиция разыскала нападающую

В полиции Львовской области рассказали, что правоохранители установили личность злоумышленницы, которая ударила несовершеннолетнюю пассажирку автобуса – это 60-летняя львовянка. В результате нападения девушка получила травму брови.

Сейчас открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. За это 60-летней львовяне грозит штраф до 850 гривен или общественные или исправительные работы

Правоохранители добавили, что у пострадавшего 14-летнего парня явных телесных повреждений нет. Сейчас решается вопрос правовой квалификации.

Конфликт в автобусе: смотрите видео

В Польше подростки избили водителя автобуса из Украины

Напомним, что ранее в Щецине пострадал 53-летний гражданин Украины. На мужчину напали три несовершеннолетних. Он получил многочисленные и тяжелые травмы.

53-летний украинец работает водителем городского автобуса в Щецине. Автобус курсирует по маршруту номер 85.

Как стало известно, трое парней и две девушки в возрасте 15 – 17 лет напали на украинца и начали его бить изо всех сил. Водитель успел связаться с диспетчером и попросить о помощи.

В результате пострадавшего госпитализировали. У него сломан нос и ребро, а также многочисленные травмы головы.