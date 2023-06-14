У Львові пасажири автобуса побили 14-річного підлітка та 17-річну дівчину: відео конфлікту

У Львові в автобусі чоловік накинувся на 14-річного хлопця. Все через те, що підліток їхав з рюкзаком на плечах.

Також пасажири побили дівчат, які заступилися за хлопця. Інцидент стався 9 червня у львівському автобусі №61.

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У Львові в автобусі побили 14-річного хлопця та 17-річну дівчину

Очевидиця Аліна розповіла, що їхала в маршрутці зі своєю мамою, 17-річною двоюрідною сестрою та її мамою. Поруч з ними стояв 14-річний Назар з рюкзаком на плечах і нікому не заважав.

Але одна з пасажирок заявила, що їй заважає рюкзак хлопця. І після цього чоловік, який стояв поруч, почав штовхати підлітка.

На штовхання хлопець почав відповідати, що рюкзак не заважає. Після цього чоловік схопив його за горло і почав душити.

Я на це відреагувала, відразу встала, почала відривати його руки. Він просто взяв рукою за горло підлітка і тримав, довго,

– розповіла Аліна.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як пасажир обхватив рукою шию 14-річного хлопця, в той час за кадром чути: "Чоловіче, вас посадять. Не чіпайте дитину. Ви неадекватний".

Згодом пасажирка, яка зробила зауваження хлопцю, почала сваритися з Аліною і заявила, щоб дівчина "прибрала своє відео".

Під час конфлікту жінка вдарила по телефону дівчини.

"Ця жіночка вдарила мене, коли била мою сестру. Тягнула за футболку. Вдарила по обличчю, в мене окуляри злетіли, є під оком подряпини. Моя сестра намагалася захистити мене. Тоді вона вдарила малу прямо в око. Око за секунду напухло. Малому той чоловік ще кулаком дав у живіт", – зазначила постраждала.

На фото видно, що у дівчини та її двоюрідної сестри почервоніло і набрякло око.



У дівчини почервоніло і набрякло око / фото із соцмереж

В якому стані постраждалий хлопець

Ростислав – тато 14-річного Назара – розповів, що він вже звернувся до поліції.

Я був у шоці. Наступного дня ми зустрілися з дівчатами і вони мені детально розповіли, що сталося. Бо син, мабуть, був у шоковому стані, тож не міг все детально розказати. Ми з дівчатами поїхали в райвідділ. Зараз цим займається поліція. У сина явних тілесних ушкоджень немає. Він почувається нормально,

– розповів тато підлітка.

Поліція розшукала нападницю

У поліції Львівської області розповіли, що правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка вдарила неповнолітню пасажирку автобуса – це 60-річна львів’янка. Внаслідок нападу дівчина отримала травму брови.

Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. За це 60-річній львів’янці загрожує штраф до 850 гривень або громадські чи виправні роботи

Правоохоронці додали, що постраждалий 14-річний хлопець явних тілесних ушкоджень не має. Наразі вирішується питання правової кваліфікації.

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У Польщі підлітки побили водія автобуса з України

Нагадаємо, що раніше у Щецині постраждав 53-річний громадянин України. На чоловіка напали троє неповнолітніх. Він отримав численні й доволі важкі травми.

53-річний українець працює водієм міського автобуса в Щецині. Автобус курсує за маршрутом номер 85.

Як стало відомо, троє хлопців та дві дівчини у віці 15 – 17 років напали на українця та почали його гамселити з усіх сил. Водій встиг зв'язатися з диспетчером та попросити про допомогу.

У підсумку потерпілого госпіталізували. У нього зламаний ніс та ребро, а також численні травми голови.