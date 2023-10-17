Во Львове пенсионерку ударили по голове ради продуктов и 700 гривен: женщина умерла в больнице
Источник:ГУ НП во Львовской области
Во Львове двое мужчин жестоко убили пенсионерку. Злоумышленников уже задержали.
Убийство произошло 9 октября. 78-летнюю жительницу Львова госпитализировали в больницу, где она позже умерла.
Важно В Киеве мужчина задушил пенсионера и спрятал его в ванной: что увидели соседи
Во Львове пенсионерку убили ради продуктов и 700 гривен
Так, в больницу привезли жительницу Львова, у которой диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, женщина получила травмы в результате нападения на территории одного из львовских учебных заведений на улице Под Голоском.
По данным правоохранителей, женщина возвращалась с дачи домой, когда на нее напали двое злоумышленников. Один из них нанес ей многочисленные удары металлической арматурой по голове, от которых пенсионера потеряла сознание.
Нападавшие отобрали у пенсионерки хозяйственную сумку с продуктами, 700 гривен и сбежали. Позже пострадавшую женщину нашли прохожие и вызвали скорую помощь.
Позже правоохранители задержали двух жителей Закарпатской области возрастом 30 и 43 года. Им уже сообщили о подозрении. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Убийца пенсионерки во Львове / фото полиции
Мужчина, который убил пенсионерку / фото полиции
Что известно о пострадавшей пенсионерке
Позже стало известно, что потерпевшая бабушка умерла в больнице.
16 октября в 11:50 перестало биться сердце моей мамы Анны. Она прожила 78 лет. Зарезали цыгане, которые поселились в лесу в районе Голоско, напротив наших домов,
– рассказала дочь погибшей Мария Назаркевич.
Пострадавшая пенсионерка / фото из соцсетей
Другие подобные трагические случаи
- Недавно в Киеве злоумышленник убил пенсионера и спрятал его тело в ванной. Он привлек внимание соседей, которые вызвали полицию.
- Еще ранее на Буковине мужчина изнасиловал и убил пожилую односельчанку. Однако в течение 13 лет он оставался на свободе.