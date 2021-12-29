Когда молодой человек совершил преступление, ему было всего 22 года. Накануне он вернулся с заработков в родное село Ломачинцы.

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Изнасиловал пенсионерку

Пьяный мужчина ночью возвращался домой после встречи с друзьями. Он зашел в квартиру 65-летней соседки. Хотел вступить с ней в половые отношения.

Женщина опиралась. Зато злоумышленник ударил ее в лицо и изнасиловал. После этого буковинец перерезал женщине горло ножом и скрылся. Уже через 3 дня он выехал из Украины. Долгое время ему удавалось скрываться от правосудия.

На теле женщины были многочисленные раны

Мертвую соседку нашли утром, она была полуобнаженной. Экспертиза установила, что женщина скончалась на месте от сильного кровотечения из раны на шее. Кроме этого, на теле были множественные повреждения: переломы ребер, ушибы и колото-резаные раны.

Убийцу признали невиновным

Новоселицкий районный суд Черновицкой области оправдал мужчину. Мол, вину не доказали. Тот уверял, что имел добровольные половые отношения с женщиной в течение 8 лет.

Однако коллегия судей Черновицкого апелляционного суда с таким выводом суда первой инстанции категорически не согласилась.

Через 13 лет злоумышленника таки наказали

Так, только через 13 лет уже 35-летнего буковинца наказали. За это время он даже успел жениться и завести детей.

В октябре 2019 года мужчину задержали. Молекулярно-генетический анализ ДНК подтвердил его причастность к древним преступлениям.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Хотя злоумышленник свою вину так и не признал.