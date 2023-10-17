У Львові пенсіонерку вдарили по голові задля продуктів і 700 гривень: жінка померла в лікарні

У Львові двоє чоловіків жорстоко вбили пенсіонерку. Зловмисників вже затримали.

Вбивство сталося 9 жовтня. 78-річну жительку Львова госпіталізували у лікарню, де вона згодом померла.

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У Львові пенсіонерку вбили задля продуктів і 700 гривень

Так, у лікарню привезли жительку Львова, в якої діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Як виявилось, жінка отримала травми внаслідок нападу на території одного з львівських навчальних закладів на вулиці Під Голоском.

За даними правоохоронців, жінка поверталась з дачі додому, коли на неї напали двоє зловмисників. Один з них завдав їй чисельних ударів металевою арматурою по голові, від яких пенсіонера втратила свідомість.

Нападники відібрали у пенсіонерки господарську сумку з продуктами, 700 гривень та втекли. Згодом постраждалу жінку знайшли перехожі та викликали швидку допомогу.

Пізніше правоохоронці затримали двоє мешканців Закарпатської області віком 30 та 43 роки. Їм вже повідомили про підозру. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вбивця пенсіонерки у Львові / фото поліції



Чоловік, який вбив пенсіонерку / фото поліції

Що відомо про постраждалу пенсіонерку

Згодом стало відомо, що потерпіла бабуся померла у лікарні.

16 жовтня об 11:50 перестало битися серце моєї мами Ганни. Вона прожила 78 років. Зарізали цигани, які оселилися в лісі в районі Голоско, навпроти наших будинків,

– розповіла донька загиблої Марія Назаркевич.



Постраждала пенсіонерка / фото із соцмереж

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