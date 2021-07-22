Вдруг потерял сознание: во Львове провели сложную операцию 10-летнему мальчику с пороком сердца

У 10-летнего мальчика обнаружили нестандартный врожденный порок сердца. Болезнь никак ребенку не докучала, пока он не потерял сознание. Львовские врачи прооперировали маленького пациента.

Родители мальчика обратились за помощью к медикам Центра сердца и сосудов городской больницы скорой медицинской помощи Львова. Операция прошла успешно.

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Мальчик внезапно потерял сознание

Врачи рассказали, что к ним обратились родители 10-летнего мальчика из Ивано-Франковщины. Жалоба у них была лишь одна – ребенок потерял сознание. Медикам понадобился примерно месяц, чтобы поставить правильный диагноз, ведь часто врожденные пороки сердца бывают нестандартными и незаметными.

Проведя компьютерную томографию, наши специалисты установили окончательный диагноз – аномальный дренаж легочных вен в верхнюю полую вену,

– отметили медики.

У мальчика были неправильно присоединены сосуды – от правого легкого к верхней полой вене. В норме они должны быть присоединены к левому предсердию. Для родителей мальчика диагноз был настоящим шоком, ведь никаких симптомов недуга у сына они не наблюдали.



У мальчика был врожденный порок сердца / фото Львовского горсовета

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Ребенку провели сложную операцию

Взвесив все риски, специалисты Центра сердца и сосудов вместе с профессором Елеонского университета Томасом Врочеком решили провести двухэтапную гибридную операцию. Первый этап операции был ендоваскулярний. Интервенционные радиологи без всякого разреза закрыли венозный проток в сосуды специальным окклюдером, где смешивались все виды крови. Так, медики разделили венозную кровь от артериальной.

Во время следующего этапа врачи создали внутри сердца мальчика небольшой туннель, чтобы его кровь текла правильно – от правого легкого до левого предсердия.

"Все прошло успешно, и сегодня Назарко уже активно ходит и готовится к выписке. Такие нестандартные врожденные пороки сердца у деток часто годами не дают о себе знать и не все болезни сердца легко диагностировать", – рассказали врачи.

В центре призывают родителей регулярно водить своих детей на плановые медицинские обследования и вовремя обращаться к врачам в случае необходимости. Ведь только так можно избежать осложнений и сохранить их здоровье.



Мальчика вскоре выпишут из больницы / Фото Львовского горсовета