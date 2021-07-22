Врачи готовились к операции заблаговременно. Так что все прошло хорошо.

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Девочка проглотила металлический карабин

В больнице рассказали, что 7-летняя девочка играла дома одна. Ее мама находилась в другой комнате. Вдруг ребенок забежал к ней и рассказал, что случайно глотнул карабин от сумки. Женщина сначала не поверила дочери. Однако все же решила обратиться к врачам, чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке.

На рентген-снимке в местной больнице медики увидели металлическую деталь от сумки – карабин, которым крепилась ручка. Поэтому ребенка отвезли во Львовский "Охматдет". К счастью, мама девочки прихватила с собой второй карабин. Так, врачи узнали, с чем им придется иметь дело.



Девочка проглотила карабин / Фото "Охматдет"

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Медики заблаговременно подготовились к операции

Врачи подготовились к операции. Они подобрали инструменты необходимого размера, что существенно сократило время пребывания ребенка в операционной. Медики доставали карабин эндоскопически, то есть без разрезов животика девочки.

Это было нетипичное инородное тело – карабин не гладкий и не круглый, он имеет более сложное строение, поэтому доставать его было сложнее. Но ситуацию спасла мама – она показала нам второй карабин, и мы в операционную шли уже с навыками захвата карабина, отточили их раньше,

– рассказала врач-эндоскопист Марта Лучак.

По ее словам, это дало медикам преимущество – сократило время операции, и девочка меньше находилась в наркозе. Врачи заученными движениями вошли в желудок ребенка и успешно достали карабин. Операция прошла без осложнений. Маленькая пациентка вместе с мамой утром поехала домой.

Заметьте! Врачи советуют родителям, если их ребенок проглотил какой-то посторонний предмет, постараться расспросить его. Это позволит медикам выиграть время и как можно лучше подготовиться. Ведь для операции нужно подобрать инструменты оптимального размера и протестировать захват предмета, чтобы все прошло успешно.



Медики вытащили деталь из желудка / Фото "Охматдет"