До операції готувались завчасно: львівські лікарі дістали зі шлунку 7-річної дівчинки карабін

Лікарі готувались до операції завчасно. Тож усе пройшло добре.
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Дівчинка проковтнула металевий карабін
У лікарні розповіли, що 7-річна дівчинка бавилась вдома сама. Її мама перебувала в іншій кімнаті. Раптом дитина забігла до неї та розповіла, що випадково ковтнула карабін від сумки. Жінка спочатку не повірила доньці. Однак все ж вирішила звернутись до лікарів, щоб впевнитись, що з дівчинкою все гаразд.
На рентген-знімку в місцевій лікарні медики побачили металеву деталь від сумким – карабін, яким кріпилася ручка. Тож дитину відвезли у львівський "Охматдит". На щастя, мама дівчинки прихопила із собою другий карабін. Так, лікарі дізнались, з чим їм доведеться мати справу.
Дівчинка проковтнула карабін / Фото "Охматдит"
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Медики завчасно підготувались до операції
Лікарі підготувалися до операції. Вони підібрали інструменти необхідного розміру, що суттєво скоротило час перебування дитини в операційній. Медики діставали карабін ендоскопічно, тобто без розрізів животика дівчинки.
Це було нетипове стороннє тіло – карабін не гладенький і не круглий, він має складнішу будову, тому діставати його було складніше. Але ситуацію врятувала мама – вона показала нам другий карабін і ми в операційну йшли уже з навичками захоплення карабіна, відточили їх раніше,
– розповіла пояснює лікарка-ендоскопіст Марта Лучак.
За її словами, це дало медикам переваги – скоротило час операції й дівчинка менше перебувала у наркозі. Лікарі завченими рухами зайшли у шлунок дитини та успішно дістали карабін. Операція пройшла без ускладнень. Маленька пацієнтка разом із мамою зранку поїхала додому.
Медики витягли деталь зі шлунку / Фото "Охматдит"