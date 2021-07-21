Дівчинка хотіла погладити лоша. Однак кобила почала захищати свою дитину.

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Кобила відкусила дівчинці праву щоку

  • Завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Василь Савчин розповів, що 20 липня у медзаклад потрапила 5-річна дівчинка.
  • Її в одному з сіл Золочівського району вкусила кобила.
  • За словами лікаря, дитина хотіла погладити лоша, однак поруч була його матір.
  • Вона вкусила дівчинку за праву щоку.
  • У дитини доволі великий дефект м'яких тканин, розміром приблизно 5 на 8 сантиметрів.
  • Наразі маленьку пацієнтку готують до операції.