Летальність від правця становить до 40 %. Дівчинці не провели ревакцинацію від цієї небезпечної хвороби.

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Дівчинка з правцем потрапила в реанімацію

До львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували 7-річну жительку Мостиського району. Лікарі діагностували у неї правець. Це перший цьогорічний випадок небезпечного інфекційного захворювання на Львівщині. Про цей інцидент розповіла головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко.

На Львівщині випадок правця у 7-річної дитини. На жаль, не була захищена за допомогою вакцинації,

– зазначила лікарка.

Завідувачка реанімаційного відділення лікарні ОХМАТДИТ Віра Приймакова додала, що дівчинку госпіталізували в реанімаційне відділення 14 липня. У неї виявили генералізовану форму правця.

"Дитина вакцинована в один рік, ревакцинація їй не проводилася. Дівчинка на ШВЛ, у медикаментозному сні", – розповіла Приймакова.

За словами лікарки, у маленької пацієнтки є подряпини на руках, ногах, однак вони давні. Найсвіжішою є невеличка подряпина на руці. Найімовірніше, що саме вона є вогнищем інфекції.

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Найкращий спосіб вберегти дитину від правця – вакцинація

На щастя, медики мають великий досвід лікування дітей з правцем. У попередні роки лікарям вдавалося рятувати маленьких пацієнтів з дуже важкими формами захворювання.

За словами фахівців, найпростіший метод вберегти дитину від цієї важкої недуги – вакцинація. Щеплення слід робити у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідно дитину ревакцинувати.

"Якщо є травма, зверніться до лікаря за екстреною профілактикою. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми. Летальність становить до 40%. Не варто випробовувати долю", – зазначила Іванченко-Тімко.

Що потрібно знати про правець

Правець – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та проявляється сильними судомами.

У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п'ятки та потилицю.

Пацієнти з правцем можуть померти, якщо негайно не розпочати лікування.

Хвороба може спричинити важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця.

Інфікування правцем може відбутися при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами.

Також підхопити небезпечну хворобу можна, травмувавшись уламками деревини, адже спори бактерій живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Однак від людини до людини правець не передається.

Захиститися від інфікування можна лише вакцинацією. Дітям потрібно зробити щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, а у віці 6 та 16 років їх слід ревакцинувати.

Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Якщо людина травмувалася, вона може почуватися безпечно лише, якщо від моменту останнього щеплення минуло 5 років. Якщо більше, то щоб не допустити розвиток правця, необхідно провести екстрену профілактику.

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