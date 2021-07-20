Інцидент міг завершитись доволі трагічно. Однак мама дівчинки надала їй усю необхідну домедичну допомогу та прихопила із собою у лікарню пляшку, з якої пила дитина.

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Дівчинки випила засіб для миття духовки

В "Охматдиті" розповіли, що після того, як дівчинка випадково наковталась засобу для миття духовки, її мама дала їй випити багато води. Так, негативні наслідки хімічного засобу зменшились. Після цього маленьку львів'янку негайно відвезли до лікарні.

Медики промили дитині шлунок, зробили ендоскопічний огляд та призначили лікування. Мама дівчинки взяла у лікарню пляшку від засобу, який випила її дитина, тож лікарі чітко знали, як нейтралізувати речовину, яка спричинила хімічний опік стравоходу і шлунка.

На щастя, пацієнтку доставили у лікарню дуже швидко, тож вдалося обійтися консервативним лікуванням та без інвалідизації. Через 3 тижні дівчинку обстежили, щоб дізнатися, чи є звуження у стравоході. Однак інцидент обійшовся без важких наслідків.

Хімічні опіки стравоходу вкрай складно лікувати

За словами торакального хірурга Олега Леніва, бувають випадки, коли опік глибокий й проникає у м'язову тканину. Тоді й відбувається звуження стравоходу.

Часом луги проникають у підслизову і м'язову тканину, але під час гастроскопії ми не бачимо, чи є там ураження. З часом уже бачимо некроз і рубець. А тоді вже потрібні хірургічні процедури та триваліше лікування,

– пояснив медик.

За словами Леніва, лікувати такі опіки дуже складно. Лікування не завжди дає бажаний результат – пацієнт не може їсти й навіть ковтати слину. Часто такі опіки ведуть до інвалідизації та важких реконструктивних операцій.

Щороку до "Охматдиту" госпіталізують 3 – 4 дитини з хімічними опіками стравоходу та шлунка. Маленькій львів'янці, яка випила засіб для миття духовки, ще боляче ковтати, однак вона вже може самостійно їсти дієтичну їжу. Дівчинку вже виписали з лікарні додому. Проте вона ще приїжджатиме до лікарів на контрольні огляди.

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Що робити, якщо дитина випила хімічний засіб