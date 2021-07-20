Инцидент мог завершиться довольно трагично. Однако мама девочки предоставила ей всю необходимую домедицинскую помощь и прихватила с собой в больницу бутылку, из которой пил ребенок.

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Девочки выпила средство для мытья духовки

В "Охматдете" рассказали, что после того, как девочка случайно наглоталась средства для мытья духовки, ее мама дала ей выпить много воды. Так негативные последствия химического средства уменьшились. После этого маленькую львовянку немедленно отвезли в больницу.

Медики промыли ребенку желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение. Мама девочки взяла в больницу бутылку от средства, что выпил ее ребенок, поэтому врачи четко знали, как нейтрализовать вещество, которое вызвало химический ожог пищевода и желудка.

К счастью, пациентку доставили в больницу очень быстро, поэтому удалось обойтись консервативным лечением и без инвалидности. Через 3 недели девочку обследовали, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Однако инцидент обошелся без тяжелых последствий.

Химические ожоги пищевода крайне сложно лечить

По словам торакального хирурга Олега Ленива, бывают случаи, когда ожог глубокий и проникает в мышечную ткань. Тогда и происходит сужение пищевода.

Иногда луги проникают в подслизистую и мышечную ткань, но при гастроскопии мы не видим, есть ли поражения. Со временем уже видим некроз и рубец. А тогда уже нужны хирургические процедуры и длительное лечение,

– пояснил медик.

По словам Ленива, лечить такие ожоги очень сложно. Лечение не всегда дает желаемый результат – пациент не может есть и даже глотать слюну. Часто такие ожоги ведут к инвалидизации и тяжелым реконструктивным операциям.

Ежегодно в "Охматдет" госпитализируют 3 – 4 ребенка с химическими ожогами пищевода и желудка. Маленькой львовянке, которая выпила средство для мытья духовки, еще больно глотать, однако она уже может самостоятельно есть диетическую пищу. Девочку уже выписали из больницы домой. Однако она еще приезжать к врачам на контрольные осмотры.

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Что делать, если ребенок выпил химическое средство