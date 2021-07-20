Инцидент мог завершиться довольно трагично. Однако мама девочки предоставила ей всю необходимую домедицинскую помощь и прихватила с собой в больницу бутылку, из которой пил ребенок.
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Девочки выпила средство для мытья духовки
В "Охматдете" рассказали, что после того, как девочка случайно наглоталась средства для мытья духовки, ее мама дала ей выпить много воды. Так негативные последствия химического средства уменьшились. После этого маленькую львовянку немедленно отвезли в больницу.
Медики промыли ребенку желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение. Мама девочки взяла в больницу бутылку от средства, что выпил ее ребенок, поэтому врачи четко знали, как нейтрализовать вещество, которое вызвало химический ожог пищевода и желудка.
К счастью, пациентку доставили в больницу очень быстро, поэтому удалось обойтись консервативным лечением и без инвалидности. Через 3 недели девочку обследовали, чтобы узнать, есть ли сужение в пищеводе. Однако инцидент обошелся без тяжелых последствий.
Химические ожоги пищевода крайне сложно лечить
По словам торакального хирурга Олега Ленива, бывают случаи, когда ожог глубокий и проникает в мышечную ткань. Тогда и происходит сужение пищевода.
Иногда луги проникают в подслизистую и мышечную ткань, но при гастроскопии мы не видим, есть ли поражения. Со временем уже видим некроз и рубец. А тогда уже нужны хирургические процедуры и длительное лечение,
– пояснил медик.
По словам Ленива, лечить такие ожоги очень сложно. Лечение не всегда дает желаемый результат – пациент не может есть и даже глотать слюну. Часто такие ожоги ведут к инвалидизации и тяжелым реконструктивным операциям.
Ежегодно в "Охматдет" госпитализируют 3 – 4 ребенка с химическими ожогами пищевода и желудка. Маленькой львовянке, которая выпила средство для мытья духовки, еще больно глотать, однако она уже может самостоятельно есть диетическую пищу. Девочку уже выписали из больницы домой. Однако она еще приезжать к врачам на контрольные осмотры.
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Что делать, если ребенок выпил химическое средство
- Если ребенок случайно выпил какое-то химическое средство, следует немедленно вызвать скорую или отвезти его в больницу самостоятельно. Выбирайте самый быстрый вариант, ведь время имеет значение.
- Также нужно дать ребенку выпить большое количество воды. Можно дать молоко и сорбенты.
- Не нужно вызвать у ребенка рвоту, ведь вещество повторно травмирует пищевод, что ухудшит ситуацию.
- По дороге в больницу следует захватить баночку, с которой пил ребенок. Также можно просто сфотографировать ее этикетку на телефон. Это позволит врачу лучше подобрать средство для промывки и нейтрализовать действие химии.
- Медики призывают взрослых прятать от детей химические средства на самую верхнюю полку. Уксус, капсулы для стирки, средства для маникюра, очистки труб, плит, стирки должны быть недоступны для маленьких исследователей.